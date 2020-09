La fusión de CaixaBank y Bankia: los bancos tal y como los conocemos desaparecerán, mientras Amazon y Facebook al acecho

¿Qué va a pasar con los trabajadores de ambos bancos? ¿Habrá despidos?

El profesor de Finanzas no quiere hacer juicios concluyentes sobre esto, porque como aclara "no soy el responsable de personal de estas entidades", pero con el panorama de fusiones que prevé para competir en un sistema bancario transformado por la presencia de Amazon, Facebook, y compañías telefónicas con licencia bancaria y la pandemia de coronavirus, todo parece indicar que las oficinas serán cosa del pasado.

"En el año 2011, ya hubo un intento de fusión entre Bankia y CaixaBank con Rodrigo Rato y Fainé y no se pudo producir entre otros motivos por problemas políticos. Ahora la tendencia política es más favorable, el clima político es más favorable a la fusión", explica y añade: "La situación económica también era mejor y ahora no . En mi opinión, ahora con el coronavirus el sistema bancario está muy mal y son necesarias fusiones. Así lo ha solicitado Luis de Guindos, desde el Banco Central Europeo, hace unos días".

A pesar de lo que se publica la fusión de ambas entidades no supone que el resultado será el banco más grande de España. Sería la tercera entidad financiera por capitalización y activos, por detrás de el Banco Santander y el BBVA, que tienen un valor en Bolsa de 37.000 millones de euros y 21.000 millones, respectivamente. La operación, sin embargo, insiste Luis Garvía es "un paso más a la polarización duopolio del sistema bancario. La evolución natural en el proceso que estamos viviendo de una economia industrial a una economía basada en internet, en el que los bancos no tienen sentido que sigan funcionando igual. Alemania tiene una situación similar con el Deutsche Bank y su rival Commerzbank, que no me extrañaría que en el corto plazo se fusionaran."

El profesor habla de no tener miedo a este futuro, que no debe ser como muchos neoliberal pretenden. En un salvese quién pueda. "Yo he hablado con gente de más de 80 años y al final, la necesidad del coronavirus hace que se hayan conectado a internet. Deberíamos transmitir optimismo y tranquilidad. La fusión en concreto, el clliente final no lo va a notar mucho con estos cambios". Ahora sí, avisa, "el que no esté en internet que se meta cuanto antes, no te contagias, ni tienes que hacer cola y funciona 24 horas".