Barney, el robot camarero para el covid que hace chistes y se desinfecta solo

Barney no es un robot más es el robot camarero perfecto. Capaz de servir hasta 16 bebidas diferentes, refrescos, sodas hasta los que pone hielo. Además, Barney puede hablar, incluso hace chistes. Creado por una empresa suiza, este robot es ideal para estar en tiendas, centros comerciales, hoteles, bares y restaurantes en tiempos de pandemia. Menos contacto con humanos disminuyendo así las posibilidades de contagiarte de covid. Barney incluso se desinfecta él mismo su brazo robótico.

Desde finales de diciembre de 2020, Barney ha estado sirviendo bebidas en el centro comercial más visitado de Omán, señalan desde su propia página web. No sabemos si a los camareros de toda la vida que están sufriendo la crisis como pocos les gusta la idea de sumar a los cierres y a la crisis un nuevo rival, aunque el hecho de que los robots sean candidatos a trabajos en el futuro no sorprende. No lo pone fácil Barney. Ofrece un servicio completamente autónomo, 24 horas al día, 7 días a la semana, con una amplia gama de bebidas. Actualmente dirige el bar por sí mismo, pero también puede trabajar junto con un barman humano.