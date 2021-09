Un juez falla que un bebé nacido muerto debe computar al complemento de maternidad de la pensión

En la sentencia, consultada por Europa Press, el juez afirma que "no tiene sentido adoptar una perspectiva puramente mercantilista como si se estuvieran fabricando unidades productivas de seres humanos" y cuestiona qué sentido tiene excluir del cómputo a un bebé que haya muerto el día del parto y en cambio incluir a uno que haya vivido dos días.

Esta sentencia parte de la demanda de una mujer a quien la Seguridad Social solo reconoció dos hijos, y no el tercero, que murió después del parto y, al no haber vivido 24 horas, no tenía personalidad jurídica según fija la ley.