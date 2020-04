La cesta de la compra sube, pero lo que arrasan son los tintes en casa: la locura de no tener peluquería

La venta de tintes ha aumentado exponencialmente desde que están cerradas las peluquerías. Hay quien lo hace con más éxito, y quien no consigue dejar su cabellera como desearía. Pero el caso es que casi todo el mundo lo intenta. Eso, y cortarse el pelo, aunque en esta última circunstancia lo mejor es recibir ayuda de alguien. En la mayoría de los casos son ellas las que ayudan a sus maridos o novios a cortarse el pelo, y casi nunca es al revés. Es una de las consecuencias del coronavirus. "Es negativo todo tengo las raíces". Muchos dicen que es lo peor del confinamiento. En la última semana las ventas de tintes han subido un 90%. Mucha gente tira de lo que hay en casa. El me lo corta mi mujer, es común, siempre que no asustemos a nuestros vecinos.