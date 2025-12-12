El 3 de febrero de 2026 dará comienzo en el Tribunal de Distrito de Oslo el juicio, en el que Marius está acusado de 32 delitos

Marius Borg y sus amistades peligrosas en un chat vinculado al terrorismo islámico

La situación judicial y personal de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, continúa ocupando titulares en Noruega mientras se acerca una de las citas más delicadas de los últimos años para la Casa Real.

El 3 de febrero de 2026 dará comienzo en el Tribunal de Distrito de Oslo un juicio que se prolongará seis semanas y en el que Marius está acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro cargos de violación, violencia doméstica, amenazas y daños físicos. Se trata de uno de los casos más graves que ha afectado a la familia real noruega en décadas.

Los medios locales han seguido minuciosamente los acontecimientos que rodean a la vida del primogénito de la princesa heredera quien, aunque no tiene título real ni forma parte oficial de la Casa Real, ha crecido muy cerca del círculo monárquico.

La presión mediática se ha intensificado en los últimos meses no solo por las acusaciones, sino también por los movimientos personales y económicos del joven.

Su mudanza

Uno de los aspectos que ha generado más preguntas es su cambio de residencia. Según ha revelado la revista noruega 'Se og Hør', Marius se mudó de la casa situada junto a la finca real de Skaugum a un lujoso apartamento ubicado en Frogner, uno de los barrios más exclusivos de Oslo.

El alquiler se estima en alrededor de 30.000 coronas noruegas al mes -unos 2.540 euros-, una cantidad que ha aumentado las dudas sobre quién financia ese coste.

La cadena TV 2 ha informado que parte de los gastos, que suman más de medio millón de coronas, habrían sido cubiertos por la abuela materna del acusado, Marit Tjessem, madre de la princesa heredera. El abogado Elias Christensen, representante de la parte que gestionó los pagos, ha declarado al canal que esta información se hizo pública debido a la presión mediática, y ha confirmado que el dinero había sido transferido directamente por la abuela.

El coste de su defensa

De acuerdo al Tribunal de Distrito de Oslo, la abogada defensora Ellen Holager Andenæs ha recibido, hasta el momento 905.706 coronas -cerca de 70.000 euros- por su trabajo en el caso penal, y otro de los defensores, Petar Sekulic, un total de 516.138 coronas -casi 44.00 euros-.

Øyvind Bratlien fue el abogado defensor de Høiby desde el 4 de agosto del año pasado, cuando el hijo de la princesa heredera fue arrestado por la policía, hasta febrero de este año, y el tribunal ha informado que Bratlien ha percibido 602.434 coronas -51.000 euros- por su trabajo en el caso.

Encuentros con su exnovia, una de las denunciantes

La esfera judicial se ha vuelto aún más compleja después de que 'Se og Hør' revelara un encuentro entre Marius y su exnovia, conocida por los medios como 'la mujer Frogner', en el club nocturno F6 el pasado 12 de noviembre.

Esto supone, para el medio, una "clara violación de la orden de alejamiento" impuesta por las autoridades, ya que la mujer es precisamente la presunta víctima que lo ha denunciado por actos de violencia, amenazas y daño físico ocurridos el 4 de agosto del año pasado en el apartamento que ambos compartían en Frogner. Estos hechos ya han sido reconocidos por el propio acusado.

Al día siguiente de la publicación, la abogada de la víctima, Mette Yvonne Larsen, corroboraba que efectivamente había tenido lugar. En consecuencia, esta infracción se suma a otras violaciones previas de la misma orden por las que ya está siendo investigado.

Tras una solicitud de acceso presentada por el citado medio, el Distrito de Policía de Oslo ha proporcionado una resolución relacionada con la prohibición de contacto entre ambos. El abogado policial Andreas Kruszewski ha explicado que la orden se mantiene en vigor y ha sido prorrogada hasta el 2 de marzo de 2026, lo que cubre todo el periodo del proceso judicial.

El impacto en la familia real noruega

La princesa Mette-Marit, muy conocida por su defensa de causas sociales y su compromiso con la salud mental, atraviesa un momento personal muy difícil mientras evita realizar declaraciones públicas.

La Casa Real ha mantenido silencio absoluto, reforzando la idea de que, al no tener rol oficial ni título, Marius enfrenta este proceso de manera completamente independiente de la institución.

El juicio que comenzará en febrero promete ser uno de los más seguidos en Noruega, tanto por la gravedad de los cargos como por las implicaciones sociales y familiares que rodean el caso.

A esto se suma el delicado estado de salud de la esposa del príncipe Haakon: la fibrosis crónica que le fue diagnosticada en 2018 y que se ha agravado en los últimos meses.

En octubre se tuvo que someter a una "rehabilitación pulmonar" y este año se ha visto obligada en varias ocasiones a cancelar su agenda por este motivo.