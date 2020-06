Cuál es el proceso para repartir una herencia

El reparto de una herencia es una cuestión que genera muchas dudas entre los ciudadanos. Se trata de un área legal poco conocida, en parte porque es muy habitual que huyamos de la idea de una sucesión por lo dolorosos que resultan estos procesos. Sin embargo, repartir una herencia no es tan complicado como parece: existen reglas de reparto entre herederos para el caso de herencias sin testamento y, en el caso de herencias con testamento , se puede llevar a cabo un reparto distinto, siempre dentro de los límites que marca la ley (especialmente en cuanto a los llamados 'herederos forzosos'. Herencias: ¿cómo se reparten?

Reparto de la herencia cuando no existe testamento

Es perfectamente posible repartir una herencia aunque no exista testamento: muchas personas eligen no hacerlo, o simplemente no prevén esta situación antes de su fallecimiento. En estos casos, el Código Civil es la norma que, en España, explica cómo repartir la herencia, aunque hay que tener en cuenta que existen determinadas zonas con sus propias reglas, como es el caso de Cataluña, que tiene su propio Código Civil.