Los detalles de las firma del SMI

Las imágenes muestran a un Iglesias que imita al Garzón de su investidura, con el traje gris y camisa blanca. No ha podido evitar que la sonrisa haya sido una constante. No era tanta la del presidente de la patronal que estaba en la foto entre los sindicatos. Iglesias se ha colocado junto a Pedro Sánchez que ha tenido que escuchar las críticas al SMI de un Vara que ve cómo el empleo se hunde en Extremadura. No solo eso. Los datos del paro encumbran a Madrid. Pero nada de eso importa en una foto más que esperada, la primera en la que Iglesias y Sánchez se apuntan un tanto, mientras el CIS señala que ambos partidos siguen subiendo.