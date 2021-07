El movimiento FIRE está en boga desde hace algunos años, pero el concepto de ahorrar e invertir no es nuevo. Este surgió en la década de los 90 a raíz del best-seller Your Money or Your Life, de Vicki Robin, y desde entonces su comunidad no ha parado de crecer, sobre todo en los países anglosajones. Su filosofía encaja especialmente bien entre los jóvenes que huyen de una jornada laboral al uso de ocho horas y prefieren disfrutar más y mejor de su tiempo.