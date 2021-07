Recibir una multa no es plato del gusto de nadie, pero conocer cómo funcionan este tipo de sanciones puede ayudarte a ahorrar algo de dinero en este trámite y a no perder el tiempo con excesiva burocracia. Existe un plazo voluntario en el que hacer frente a este tipo de sanciones resulta bastante más barato, algo que no será posible si decides recurrir tu multa por no estar de acuerdo con la sanción. Otro escenario es ignorar esa circunstancia y dejar pasar el tiempo, con lo que te expones a tener que pagar la multa fuera de plazo, con las consecuencias que ello implica. ¿Cuáles son las acciones por pagar una multa de tráfico fuera de plazo?