Cómo impacta la quiebra de Thomas Cook a España: 46 vuelos ya cancelados y un impacto brutal para las islas

Condor, al menos, anuncia que seguirá operando

No obstante, por razones legales Condor no podrá llevar a su destino a aquellos viajeros afectados por la quiebra del operador que hubieran reservado con un turoperador del grupo Thomas Cook. El grupo Thomas Cook opera en España principalmente a través de tres aerolíneas: Condor Flugdienst, Thomas Cook Airlines y Thomas Cook Airlines Scandinav.

Tres millones de turistas viajan a España con las aerolíneas de Thomas Cook

Más de 30.000 afectados en Canarias

Ibiza: Supondrá un "perjuicio importante" para hoteles por las facturas impagadas

La Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) ha asegurado este lunes que la quiebra de la agencia Thomas Cook provocará "un perjuicio importante" en hoteles de las Pitiusas, puesto que estaba previsto que esta temporada unos 70.000 turistas viajaran a Ibiza y Formentera con la compañía. Al mismo tiempo, han dudado de que en las Pitiusas se produzcan situaciones "particularmente" complicadas en relación al retorno de clientes de la empresa que puedan permanecer en las Islas. En declaraciones a Europa Press, desde la Federación han señalado que la quiebra "una sorpresa no puede ser porque llevaban tiempo dando señales de dificultades". En el caso de las Pitiusas, han recordado, la quiebra de la agencia supondrá el impago de muchas facturas a establecimientos hoteleros , principalmente de Ibiza puesto que en Formentera "Thomas Cook no debía trabajar tanto, aunque algo hará". La Fehif ha destacado que los hoteles van a sufrir una "pérdida importante" por las facturas impagadas y ha afirmado que no creen que haya lugar a "demasiadas intervenciones" desde la Federación porque la solución debe ir a cargo de cada una de las partes implicadas. "Los clientes en los destinos van a tener sobresaltos, pero son circunstancias de los viajes y cada uno debe solucionarlo", han añadido.

Hoteleros de la Costa del Sol: entre 5.000 y 10.000 afectados

Así, en declaraciones a Europa Press, ha incidido en que la afección es menor que en otros destinos españoles y andaluces, con Almería como principal provincia afectada. "No tenemos datos concretos pero no estamos entre los más afectados con reservas de mayo a diciembre; no tenemos datos reales ni oficiales pero podrían ser entre 5.000 y 10.000", ha apuntado, aclarando, no obstante, que es "una aproximación y que se están recabando datos entre los asociados". Callejón ha manifestado que la caída de un turoperador, y más de la magnitud de Thomas Cook, es "mala y negativa", además de por el hecho en sí, ha agregado, porque "si dejas clientes en tierra algunos lo pagan con el destino en vez de con el turoperador". En este sentido, ha confiado en que la situación se arregle "lo antes posible", añadiendo que el 'Brexit' "no nos va a ayudar absolutamente nada". "El que Thomas Cook pida dinero al Gobierno británico es una situación compleja", ha apostillado.