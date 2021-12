Los más influyentes del 2021: Ayuso y Pablo Iglesias se cuelan en la lista, donde no hay rastro de Pedro Sánchez

Conocemos sus nombres, su profesión, les reconocemos fácilmente en cualquier y queremos saber todo ellos. Son las personas más influyentes de España del 2021, según Forbes. Cada uno de los seleccionados ha destacado durante este año por su papel relevante en política -como Díaz Ayuso o Pablo Iglesias, no así el presidente Pedro Sánchez, quien no aparece en la lista-, la economía -Amancio Ortega-, la sociedad española -Ibai Llanos o Rocío Carrasco-, el deporte -Pau Gasol-, los medios de comunicación -Iker Jiménez o Pepa Bueno- o la música -C. Tangana-.