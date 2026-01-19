Claudia Barraso 19 ENE 2026 - 20:01h.

Samuel, el policía fallecido en el accidente ferroviario en Adamuz, tenía 36 años y acababa de ser padre: regresaba a Madrid en uno de los trenes

Última hora del accidente de tren que deja 40 muertos en Adamuz, Córdoba | Comienzan a instalar una grúa para levantar los vagones siniestrados

Un policía nacional andaluz ha fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. Pertenecía a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y viajaba en el tren desde Málaga a Madrid, en el Iryo que sufrió la salida de la vía y que colisionó unos segundos después con otro tren que realizaba el viaje inverso.

Se llamaba Samuel, tenía 36 años y había sido padre hace tan solo 18 meses. Es una de las víctimas mortales que se suma a la larga lista de 40 personas fallecidas que han confirmado las autoridades hasta el momento. Desde el sindicato JUPOL han informado a través de redes sociales del fallecimiento de su compañero con un post donde trasmiten el pésame a su familia, según ha confirmado medios como 'Diario Sur'.

“Hemos sido informados de que, en uno de los trenes implicados en la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, iba un compañero que desgraciadamente ha fallecido, estaba destinado en la BPEF de Madrid. Desde JUPOL trasladamos nuestro sincero pésame a sus familiares y compañeros del CIE, os acompañamos en el sentimiento. DEP. De nuevo, hacemos extensivo nuestras condolencias a todas las familias de las víctimas del terrible accidente de Adamuz”.

Samuel, una de las víctimas mortales

Con estas palabras y acompañado de una fotografía con un lazo negro, los agentes han querido comunicar el fallecimiento del agente y sus condolencias a su familia. Por el momento, se desconoce más información de Samuel, una de las víctimas que ha fallecido en el tren que tenía como destino Madrid y que se salió de la vía hasta chocar con el otro convoy. Las autoridades han confirmado 40 muertos y más de 150 heridos, 43 hospitalizados y 12 de ellos en estado grave.

El presidente de la Junta de Andalucía informaba de que ya están instalado una gran grúa que permitiría levantar los vagones más afectados donde podría haber más muertos. Los efectivos siguen trabajando para encontrar a algunas personas que continúan desaparecidas, cuyas familias y seres queridos siguen reportando su desaparición a través de redes sociales. El Gobierno andaluz ha establecido varios puntos de atención para que los familiares de las víctimas puedan recibir ayuda psicológica.