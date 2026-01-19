Un tramo de vía que falta y el cambio de aguja se investigan como posibles desencadentantes del accidente.

Última hora del accidente de tren con 39 muertos en Adamuz, Córdoba | Las autoridades no han confirmado una cifra exacta de desaparecidos

39 muertos, 152 heridos, 123 de ellos leves y 29 graves. Es el trágico desenlace del accidente de Adamuz en el que una imagen se lleva todos los focos. La que analizan los expertos. Nada menos que la falta de un trozo de vía. La incógnita, como bien explica Rafael Escudero, portavoz intersindical ferroviario, es que "no se sabe si el carril se rompió al paso, pues los primeros coches ya pasaron y se rompe estando el tren encima, entonces son los coches que pillan en la rotura los que saltan" o si ya se encontraba rota antes.

Agentes de la Guardia Civil peinan desde primera hora centímetro a centímentro el tramo de vía en el que descarrilaron los tres últimos vagones del tren Iryo que cubría la línea Málaga-Madrid. Intentan averiguar por qué el Alvia, que circulaba en sentido contrario, acabó impactando con los vagones descarillados del Iryo.

Desde que el tren descarriló hasta que chocó contra el tren Alvia pasaron solo 20 segundos. Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, señala que los 20 segundos desde el descarrilamiento hasta el impacto es un "tiempo insuficiente para que el sistema que detecta cuando hay un objeto en la vía ordenase el frenado de emergencia del tren Alvia".

El cambio de aguja también puede ser clave

El límite de velocidad en este tramo es de 250 km/h -aunque está preparado para los 350 km/hora- y ninguno de los dos trenes lo sobrepasaba. Además el tren Iryo había sido fabricado hace solo cuatro años y hace solo cuatro días que había sido revisado. Al menos un mes se tardará en poner luz a lo ocurrido en esta tragedia.

La investigación también se centrará en si el cambio de aguja pudo ser el desencadenante del accidente.

Moncloa reconoció dos problemas técnicos solo un mes después de renovar la vía. Uno derivado de las altas temperaturas, porque una de las nuevas chapas había entrado en contacto con el raíl. Una incidencia que fue resuelta. El otro fallo se detectó en una tarjeta necesaria para que el sistema de señalización funcionase.

El gobierno aseguró que en todo momento la seguridad de los trenes estuvo garantizada. Las incidencias se arreglaron, pero el sindicato de maquinistas el SEMAF, pidió en agosto que se redujera la velocidad en ese tramo por el estado de las vías.

El expediente abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tras el accidente de Adamuz (Córdoba) detalla que, según las primeras pesquisas, los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron en la entrada de la estación de Adamuz e invadieron la vía paralela, lo que produjo la colisión con el tren Renfe Alvia, que circulaba en sentido contrario.

El expediente explica que tras el descarrilamiento del Iryo que viajaba desde Málaga a Madrid y la invasión de la vía contraria, la cabeza del Alvia, que circulaba en el otro sentido (de Madrid a Huelva), colisionó con los vagones descarrilados a las 19:45, cayendo los dos primeros vagones de este por un terraplén de cuatro metros aledaño a la vía. Un equipo investigador de la CIAF se encuentra desplazado en el lugar del accidente desde la misma noche del suceso. Además, en el expediente se explica que esta información no es definitiva y podría ser objeto de actualizaciones.

Siempre que no perjudique a la investigación, las víctimas y sus familiares, además de representantes de trabajadores o propietarios de bienes dañados, entre otros, disponen de 21 días naturales para registrarse como tales y poder tener acceso a información relativa sobre los hechos acaecidos y las investigaciones efectuadas. Para ello, pueden rellenar un formulario localizado en el propio expediente, al que se puede acudir a través de la página web de Transportes.

El presidente de la operadora italiana de alta velocidad, Carlos Bertomeu, ha calificado de "raro" y "extraño" el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). En declaraciones a los periodistas en Adamuz, Bertomeu, visiblemente emocionado,ha trasladado un mensaje de pésame y ánimo a los familiares de las víctimas y ha manifestado que a la compañía ferroviaria le invade una "profunda tristeza" ante el trágico suceso. Ha añadido que la compañía se ha puesto "a disposición total" de las autoridades para esclarecer lo sucedido y ha reconocido que en sus más de tres décadas de trayectoria profesional en el sector del transporte nunca había vivido un accidente con víctimas mortales.

"Yo llevo 32 años en transporte y nunca habíamos tenido en ningún modo un accidente con víctimas y es horrible, es un drama", ha señalado Bertomeu, quien ha deseado la "pronta recuperación de los heridos, que hay muchos, algunos graves y muy malitos", la gran mayoría ingresados en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

El presidente de Iryo ha explicado que la empresa ha activado todos sus recursos para atender a los afectados, incluidos centros de atención psicológica tanto en el lugar del siniestro como en Córdoba, así como autobuses y taxis para trasladar a los pasajeros ilesos a sus destinos.

Además, ha evitado pronunciarse sobre las posibles causas del accidente y ha recordado que la investigación corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo independiente. "Mientras la Comisión no se pronuncie, no nos debemos pronunciar, y además no tengo criterio para hacerlo", ha afirmado, mientras que ha insistido en que el ferroviario es un "sector absolutamente regulado".

No obstante, ha resaltado el carácter "inusual" del siniestro ya que "no ha ocurrido en una curva, ha ocurrido en una recta", y se produjo a "una velocidad moderada para la que tiene el tren".

También ha defendido que el convoy implicado es "un tren de última tecnología", con menos de tres años de antigüedad, adquirido nuevo y con "la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado cumplido, el último muy recientemente".

El descarrilamiento se ha producido en un vagón intermedio y no en la cabecera, "algo extraño"

Bertomeu ha aclarado que el descarrilamiento se produjo en un vagón intermedio y no en la cabecera del tren, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de una "investigación exhaustiva", ya que se trata de "un accidente extraño", por lo que es necesario "ponerse a disposición de la comisión de investigación para determinar la causa y que no vuelva a pasar nunca más".

Finalmente, ha agradecido la labor de los servicios de emergencia, bomberos, personal sanitario, ayuntamientos y trabajadores de Adif, así como la actuación de los tripulantes y maquinistas del tren, quienes "se pusieron a ayudar a gente y a sacar a gente desde el primer minuto" y ha reiterado su mensaje de condolencias y solidaridad con las víctimas y sus familias. "No sé expresarme de tanto dolor que siento y de verdad que tengo una inmensa pena, porque esto son cosas que no tendrían que haber pasado", ha concluido.