Los precios de los vuelos Madrid-Málaga se disparan tras el accidente de tren en Adamuz

Última hora del accidente de tren en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 40 las víctimas mortales

La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días.

Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación.

La suspensión total del servicio ferroviario ha provocado un efecto dominó en otros medios de transporte, especialmente en el aéreo. La demanda de vuelos Málaga–Madrid se ha disparado y, con ella, los precios.

La aerolínea Iberia ha añadido este lunes cuatro vuelos más de Madrid a Sevilla y Málaga. En concreto, de Madrid-Sevilla a las 15,30; de Sevilla-Madrid a las 17,25; de Madrid-Málaga a las 18,40 y de Málaga-Madrid a las 21,40 horas. " Estos cuatro vuelos se suman a los otros cuatro vuelos adicionales que ya habíamos incorporado este lunes --uno ida Madrid-Sevilla y uno vuelta Sevilla-Madrid y uno ida Madrid-Málaga y uno vuelta Málaga-Madrid)".

No obstante, la aerolínea ha señalado que "hemos topado precios a 150 euros por trayecto desde Madrid en turista en los vuelos a/desde Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Jerez. Los que superan esa cifra es porque son en clase business.

En total, la aerolínea ha ofrecido este lunes 736 asientos más que se suman a los 790 ya añadidos anteriormente para dar servicio a los viajeros afectados por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Así, Iberia ha ofrecido hasta el momento 1.526 asientos más y no descarta nuevas ampliaciones.

La aerolínea Air Europa ha decidido reforzar la conexión Málaga-Madrid con un vuelo extra por trayecto cada día desde este martes hasta el viernes, tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) este pasado domingo, que ha obligado a suspender la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y la capital malagueña.

Los precios se disparan

Iberia o Air Europa, la dos aerolíneas que operan la ruta entre ambas ciudades, ofrecen vuelos limitados por tarifas que oscilan entre los 350 y más de 1.000 euros, un aumento drástico que se debe a los precios dinámicos fijados por algoritmos. La ruta aérea hacia la capital española ha pasado de costar unos 120 euros a superar los 350 en el mejor de los casos. Con Iberia o Air Europa, volar mañana entre ambas ciudades y regresar el miércoles cuesta entre 453 y 1.045 euros.

Este cambio se debe a lo que se conoce como precio dinámico o precio algorítmico, una extendida práctica en el comercio electrónico que se basa en utilizar algoritmos para ir variando el precio de un producto o servicio en base a la oscilación de la oferta y la demanda, el día en el que se consulta e incluso la hora.

Colas e incertidumbre en la estación de autobuses tras el accidente

Los viajeros aguardan en la estación de autobuses de Málaga capital y con incertidumbre a la espera de una solución para ir hacia Madrid tras el grave accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo y a raíz del cual este lunes el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva.

Entre los afectados están Saray, que ha detallado que su tren salía a las 07.50 horas de este lunes, y "cuando nos enteramos de la noticia, nos mandaron un mensaje diciendo que iban a buscar posibles alternativas" y "hoy hemos llegado, pero no había alternativas". "Hasta el momento no sabíamos nada y hemos venido a aquí a buscarnos la vida nosotros mismos para sacar un billete de autobús", ha explicado en declaraciones a los medios.

Sobre las alternativas ofrecidas, ha indicado que "lo único que nos han dicho es que podíamos anular el billete, que en ese caso no tendríamos la ventaja de beneficiarnos si pusieran alguna alternativa, y que vengamos a la tarde".

"Trabajo en Madrid y he venido por si hay algún autobús libre", ha concretado, al tiempo que ha añadido que "no sé nada, he venido aquí a ver qué me dicen y supongo que como yo, pues está todo el mundo igual".

Por otro lado, ha explicado que ha mirado otras alternativas, como el avión, pero "son 500 euros, 300 euros, no me parece ni medio normal de Málaga a Madrid que hayan esas opciones, no sé, debería haber un poquito más de empatía y humanidad, y poner alternativas". Asimismo, en el caso de no poder viajar este lunes a Madrid, ha señalado que en el trabajo tiene "jefes bastante comprensivos" y su familia está en Málaga, por lo que se quedaría en casa, pero "una persona que tenga un hotel o que esté de vacaciones, imposible".

"Yo sé que la situación que están viviendo es peor porque los afectados están más perjudicados, pero sí que es cierto que para las demás personas que teníamos los billetes podían poner taxi, algún autobús extra, o un algo". "Eso sí que lo hemos echado en falta", ha concluido.

Por otro lado, una de las trabajadoras de Interbus, compañía que cubre Málaga-Madrid, ha explicado que se han reforzado los servicios y que nos se descarta, si hay demanda, seguir haciéndolo.

En relación con la mañana ha indicado que, por el momento, se habían reforzado con seis más, lo que equivale a 61 plazas de cada servicio. No obstante, dependiendo de la demanda se podrían ampliarán a más.