Plan MOVES III: estas son las nuevas ayudas destinadas a la compra de un coche eléctrico

Ayudas de hasta 7.000 euros si entregan otro para achicharrar

Los particulares, autónomos (también taxistas y conductores de VTC), Administración y empresas que vayan a comprar a partir de mañana un turismo o furgoneta eléctrica o híbrida enchufable, así como una moto eléctrica, cuentan desde mañana con nuevas ayudas para ello. Según el Moves III, los particulares y autónomos que adquieran un coche - no puede superar los 45.000 euros, como sucedía en el Moves II, o de 53.000 euros en aquellos BEV de 8 o 9 plazas - podrán recibir hasta 7.000 euros si entregan otro para achatarrar (si no se queda en 4.500 euros). Si se trata de una furgoneta la ayuda máxima sube hasta los 9.000 euros.

Taxistas o conductores VTC, un 10% más de ayuda

Si aún no te han dado el vehículo de Moves II puedes cancelarlo y optar al Moves III

Objetivo: 250.000 eléctricos para 2023

La OCU echa de menos los eléctricos de segunda mano y bicicletas y patinetes eléctricos

En primer lugar, OCU lamenta que se excluya de las ayudas a los vehículos eléctricos e híbridos enchufables de segunda mano (solo se admiten para los de kilómetro cero que no hayan sido usados), cuando se trata de vehículos igualmente sostenibles y significativamente más baratos. Y es que los coches de segunda mano son la única opción para muchos conductores afectados por la crisis económica; de hecho, son los únicos que aumentado sus ventas durante 2020 y 2021. En segundo lugar, OCU tampoco entiende que este tipo de ayudas no incluyan la adquisición de otros vehículos eléctricos como las bicicletas o los patinetes, mucho más sostenibles y saludables que moverse coche. Es más, idealmente debería subvencionarse también la compra de bicicletas convencionales, no solo de las eléctricas.

Además, OCU considera que de poco sirven estas ayudas a la compra mientras no exista una red de carga rápida lo suficientemente cómoda y asequible en carretera. Debería haber al menos una estación de carga cada 50 kilómetros con cargadores rápidos de más de 43 kW. Una proporción hoy por hoy lejos de cumplirse, empezando porque solo uno de cada diez puntos de recarga públicos lo son de carga rápida. Este es el ránking de la propia OCU en cuanto a las ventas de los coches del futuro.