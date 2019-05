La polémica de los impuestos no cesa: razones a favor y en contra de rascarnos los bolsillos

El economista José Carlos Díez lo tiene claro. "Subir impuestos es imprescindible hoy para mantener el Estado de Bienestar. Para que la gente lo entienda,. No solo eso, España cuenta con una deuda que ronda también el 100% del PIB. Las crisis no se curan con ibuprofeno. El Brexit, Turquía, y el parón de Alemania hacen daño", esgrime. Else ha comprometido a aumentar los impuestos en 5.654 millones. Esas son las únicas subidas fiscales que ha ofrecido a Bruselas.con cierto margen los dos primeros años. Pero al ritmo que vamos Bruselas puede pararnos los pies. Y exigir ajustes.