El mundo de la cultura llora la pérdida del actor Celso Bugallo, "un referente de nuestro cine"

El actor Celso Bugallo ha fallecido a los 78 años de edad

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia

El actor Celso Bugallo (Sanxenxo, 1947) ha fallecido este fin de semana a los 78 años. Entre otros papeles, es conocido por dar vida a José, el hermano de Ramón Sampedro en 'Mar adentro', rol que le dio el Goya a mejor actor de reparto en 2005.

Dentro de una amplia filmografía, ha trabajado con los laureados directores Alejandro Amenábar y Fernando León de Aranoa, con quien llegó a rodar hasta tres películas, entre ellas 'Los lunes al sol'. La última cinta que rodaron juntos, 'El buen patrón', le llevó a recibir su última nominación al Goya, en 2022.

Las redes lloran su pérdida

Tras salir a la luz la noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia, desde el mundo de la cultura al de la política.

Su amplia trayectoria

Natural de la parroquia sanxenxina de Vilalonga, el gallego vivió parte de su juventud en Bilbao y Logroño, donde se rodó como actor aficionado y llegó a crear el grupo JUBY (Juventud Unida del Barrio de Yagüe).

A mediados de la década de los noventa, dio un paso más y se lanzó a la enseñanza actoral con la creación del Aula de Formación de Actores de Pontevedra. Tras una larga trayectoria en el teatro, llegó su debut cinematográfico a los 52 años en 'La lengua de las mariposas', de José Luis Cuerda, en 1999.

Bugallo también participó en diversas producciones gallegas, como 'Trote', de Xacio Baño, o 'A illa das mentiras', de Paula Cons. La televisión fue otro medio que dominó y algunas personas le recordarán, por ejemplo, por encarnar al padre de Sito Miñanco en 'Fariña'