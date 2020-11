Cómo recuperar el IVA de una factura no cobrada

En estos casos existen vías para evitar los efectos de un cliente moroso y recuperar el IVA que hayas liquidado cuando tu cliente no vaya a pagar, aunque existen plazos y condiciones para hacerlo. Para ello, deberás elaborar una factura rectificativa, un tipo de factura que deriva directamente de la factura ordinaria y que se emite únicamente cuando hemos cometido un error en una factura ya contabilizada o cuando decidimos, por ejemplo, aplicar un descuento que no quedó recogido en el documento enviado, o cancelar el envío del producto en cuestión o no realizar el servicio contratado, por el motivo que sea. También, como ocurre en este caso, cuando no cobramos por un producto o servicio realizado.