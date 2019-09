Thomas Cook provoca la mayor repatriación de británicos desde la II Guerra Mundial: qué deben hacer ahora

La misma empresa ha emitido un comunicado en el que ha advertido que si tiene previsto partir de un aeropuerto del Reino Unido con Thomas Cook Airlines, no viaje a su aeropuerto del Reino Unido ya que su vuelo no estará operativo y no podrá viajar.

Qué deben hacer clientes que ya estén en el extranjero

Algunas de las reservas de paquetes de vacaciones de Thomas Cook incluyen vuelos con aerolíneas no relacionadas con el Grupo Thomas Cook. Si su vuelo de regreso no es con la aerolínea de Thomas Cook, seguirá siendo válido. Sin embargo, otros elementos del paquete, como el alojamiento y los traslados, se verán afectados.

Clientes que aún no han viajado fuera del Reino Unido

Las vacaciones y los vuelos reservados con Thomas Cook se cancelarán a partir del 23 de septiembre de 2019. Si usted tiene una reserva en un vuelo de Thomas Cook Airlines, el consejo es que no vaya a su aeropuerto del Reino Unido, ya que su vuelo no estará operativo. El programa de repatriación de la Autoridad de Aviación Civil no incluirá ningún vuelo de ida desde el Reino Unido. Si elige reservar un nuevo vuelo con otra aerolínea fuera del Reino Unido, no estará incluido para un vuelo de repatriación.