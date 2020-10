Ser autónomo y trabajar por cuenta ajena: ¿Cuándo es posible?

A esta situación se la denomina pluriactividad y, según la Seguridad Social, ésta se define como “la situación del trabajador por cuenta propia y/o ajena cuyas actividades den lugar a su alta obligatoria en dos o más Regímenes distintos del Sistema de la Seguridad Social”. Se trata de un concepto que no debe confundirse con el de pluriempleo , que consistiría en trabajar por cuenta ajena para dos o más empresarios distintos y en actividades que den lugar a su alta obligatoria en un mismo Régimen de la Seguridad Social. Así, en el primer caso constaremos de alta como autónomo y como trabajador por cuenta ajena, mientras que en el segundo todas la relaciones serán laborales, como trabajador por cuenta ajena.

El primer paso es darse de alta en Hacienda en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), un trámite que no te compromete a nada, ya que no tendrás que pagar ninguna suma de dinero en relación con este tributo. Este paso es imprescindible para poder facturar sin ser autónomo: bastará con que presentes los Modelos 036 o 037 informando de tu actividad. Eso sí, estarás obligado al pago de otros impuestos, como el IRPF (siempre que cumplas los requisitos necesarios para tener que presentar la declaración de la renta) o el IVA (siempre que tu actividad esté sujeta).



Si no te queda más remedio que darte de alta como autónomo para poder facturar, el siguiente paso será inscribirte en este régimen de la Seguridad Social, lo que te obligará a abonar una cuota mensual que, salvo que sean de aplicación ciertas bonificaciones o ayudas, ascenderá como mínimo a 283,32 euros en 2020 para la base de cotización mínima, de 944,40 euros.