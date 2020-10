Zambia, primer país del mundo a un paso de la bancarrota por culpa del coronavirus

Las empresas, a falta de ventas, tienen que despedir a sus empleados, algo que temen mucho los políticos en España divididos entre salud y economía . Los hogares que no cuentan con ingresos suficientes gastan a cuentagotas en alimentos . Los inversionistas internacionales abandonan los llamados mercados emergentes a un ritmo no visto desde la crisis financiera de 2008, con lo que provocan una disminución en el valor de las monedas y obligan a las personas a pagar más por bienes importados como alimentos y combustible.

El pasado 13 de octubre, el país del sur de África ya advirtió de que no podrían cumplir con sus obligaciones de deuda externa a menos que los acreedores aliviaran la presión, mientras se buscan fórmulas para reestructurar los préstamos. En la próxima semana, los tenedores de eurobonos votarán sobre la petición del país de un aplazamiento en el pago de los intereses durante seis meses sobre sus 3.000 millones de dólares en estos bonos. Los parones en la producción demás consecuencias del virus han hecho que Zambia no pudiera pagar recientemente un cupón de 42,5 millones de dólares en eurobonos , algo que le acerca a ser el primer país en bancarrota, según asegura una fuente conocedora del caso a la agencia Bloomberg.

Ahora Zambia cuenta con 30 días antes de que técnicamente pasen a estar en bancarrota. Recientemente, el secretario del Tesoso, Fredson Yamba, aseguraba que sin la ayuda de los acreedores comerciales "la República, con su espacio fiscal limitado, no podrá realizar los pagos y, por tanto, no podrá evitar la acumulación de atrasos". Una parte de los acreedores del país ya han mostrado su negativa a la suspensión en el pago de intereses, alegando que no todos reciben el mismo trato. Los tenedores de bonos en dólares estadounidenses se quejan de que Zambia no ha dado la una información suficiente sobre los préstamos de China, a la vez que muestran su preocupación sobre los planes del país para controlar las finanzas públicas.