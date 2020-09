Arrabalde, el pueblo de Zamora que reabre su escuela gracias al coronavirus

La reapertura del aula, que había cerrado sus puertas al finalizar el curso 2015-2016, evitará que el resto de niños de Infantil y Primaria que viven en Arrabalde tengan que viajar todos los días a Morales del Rey. Si no, tendrían que haberse desplazado a la cabecera del Colegio Rural Agrupado San Pelayo en un autobús de línea en el que, además de los niños va gente mayor y que debía realizar 17 kilómetros hasta llegar a su destino, lo que hubiera supuesto un riesgo para los niños, ha explicado el alcalde.

Aunque dos de los ocho estudiantes figuran en el último curso de Primaria, el número de alumnos que permanecerá en el centro será suficiente para que la escuela permanezca abierta más años, y el alcalde ha confiado en que siga mucho tiempo porque "cuesta mucho abrirla y la educación es prioritaria en los pueblos". Por ello, el Ayuntamiento no ha escatimado medios a la hora de implantar las medidas higiénico-sanitarias en el centro escolar.

"Se les ha dado todo lo que necesitan y más, porque para ocho niños que tenemos hay invertir en medidas sanitarias. Cualquier cosa es poco, se le ha facilitado todo lo que me ha dicho el profesor", ha precisado. La escuela de Arrabalde no solo ha ayudado a que los niños no tengan que salir del pueblo para asistir a clase, sino que también ha contribuido a fijar población adulta, ya que el propio profesor es vecino de la localidad y ha encontrado así el destino más cercano a su casa.