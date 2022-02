Ahora, desintoxicada de esa 'adicción' por no envejecer , admite que se "volvió loca" y que, tiempo después, tratar de que el paso del tiempo sobre su rostro no se convierta en una obsesión: "Hubo un momento en que decía: 'Estoy cambiando. Me veo más vieja. Y traté de perseguir esa juventud durante años".

Atrás quedó el tiempo de intentar parecer otra personas: "No me di cuenta de que en realidad me veía realmente extraña con inyecciones y haciéndome cosas en la cara que no haría ahora", añadió Cox, que no supo ver la realidad hasta que el drástico cambio en su rostro se convirtió en noticia: "Tenía que parar. Era una locura".