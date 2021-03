No es la primera vez que revoluciona a los internautas con sus publicaciones. El actor le cogió gusto a subir vídeos de su día a día durante el confinamiento por la pandemia, donde mostraba sin complejos al mundo su faceta de bailarín.

Hopkins se queda sin su Globo de Oro

El actor podría haber celebrado su Globo de Oro con este popular baile, pero finalmente, a pesar de la nominación, no se alzó con el premio en esta edición marcada por la pandemia. Los nominados a mejor actor en un filme dramático eran Chadwick Boseman (La madre del Blues), que fue el elegido por la academia y cuyo premio recibió emocionada su mujer, Riz Ahmed (Sound of Metal) Gary Oldman (Mank) Tahar Rahim (The Mauritarian) y Anthony Hopkins (El Padre),