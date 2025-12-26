Detienen a un conductor que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia: uno más a una lista de incidencias de tráfico en Navidad

En Málaga, un conductor ha sido detenido tras estrellarse contra la iluminación navideña. Embistió con su coche la decoración tras subirse a una rotonda. El hombre de 53 años cuadriplicaba la tasa de alcohol permitida, intentó darse a la fuga.

Han sido días difíciles para el tráfico y las carreteras. La autovía A-3 tuvo que ser cortada en Cuenca, sentido Madrid, tras una colisión múltiple de cinco vehículos, que ha dejado a una persona atrapada en un coche. El 112 de Castilla-La Mancha informó en redes sociales que los medios de intervención están en el lugar de los hechos y todavía no se ha podido rescatar al afectado.

Un accidente múltiple entre un autobús de línea, un camión de reparto y varios vehículos dejó un día antes de Nochebuena, una decena de heridos leves en Sevilla. Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor del autobús urbano, de la compañía Tussam, perdió el control del vehículo colisionando contra un camión de reparto y otros turismos para, posteriormente, invadir el carril contrario y empotrarse contra la fachada de una peluquería tras golpear a los turismos aparcados en la zona.

Las personas heridas

En total han sido doce los vehículos implicados en el siniestro. Según ha confirmado Emergencias Sevilla, doce personas han resultado heridas con lesiones de carácter leve. El conductor del autobús ha sido trasladado consciente al hospital.