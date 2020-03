Los austriacos no podrán acceder a los supermercados sin mascarilla

Las personas que no utilicen mascarillas o que no hagan uso de cualquier prenda para cubrir su nariz y su boca no podrán entrar en los supermercados austriacos a partir de este miércoles. Se trata de una medida más anunciada por el Gobierno para ralentizar el ritmo de contagios del coronavirus. En el país centroeuropeo hay 9.103 contagios contabilizados, de los que el 11% están hospitalizados y un 2% en cuidados intensivos. Aproximadamente el 40% de las 2.500 camas de UCI están aún disponibles.