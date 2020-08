Bolsonaro coge en brazos a un hombre con enanismo pensando que es un niño

En la inauguración de una central térmica en el estado de Sergipe dio lugar a una anécdota que se ha hecho viral en redes. En medio de la multitud, un hombre con enanismo se acerca al presidente. Éste no tarda en alzarlo a hombros, pensando que era un niño . Cuando se da cuenta de su error, le vuelve a dejar en el suelo apresuradamente.

Bolsonaro quiere reducir a más de la mitad la ayuda por el coronavirus porque "es mucho" dinero

"Los 600 pesan mucho para Brasil, esto no es dinero del pueblo, porque no se ahorra, es endeudamiento", ha expresado Bolsonaro en el marco de una ceremonia celebrada para ratificar un par de medidas provisionales para facilitar el acceso al crédito de los pequeños empresarios, según ha contado el periódico 'O Globo'.

Para que luego no me critiquen (...). Alguien habló de 200 reales. Creo que no es suficiente. Pero podemos llegar a un compromiso y esperamos que se extienda unos meses más, quizás hasta fin de año", ha dicho Bolsonaro.