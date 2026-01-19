Rocío Martín 19 ENE 2026 - 01:15h.

El ministro ha explicado que la vía fue renovada en mayo, el lugar del siniestro era una recta y el tren Iryo era "relativamente nuevo"

Adif habilita el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que aún no se conocen las causas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), aunque ha afirmado que es "tremendamente raro" ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.

"Es verdaderamente extraño. Realmente todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro", ha explicado el ministro en una comparecencia ante la prensa en el centro de Adif en Madrid.

La vía fue renovada en mayo

El ministro ha explicado que la vía fue renovada en mayo, el lugar del siniestro era una recta y el tren Iryo que ha descarrillado es "relativamente nuevo" porque no llega a cuatro años.

El accidente se produjo cuando un tren de la compañía Iryo descarriló y chocó contra otro tren que circulaba en la vía contigua, un Alvia de Renfe, cuyo maquinista es uno de los fallecidos en el accidente.

El Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.45 horas e invadió la vía opuesta, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con origen Madrid y destino a Huelva, que también ha descarrilado.

El accidente, el siniestro más grave en ferrocarril desde el año 2013

El descarralimiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz es el siniestro más grave en ferrocarril desde el año 2013, cuando un Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol descarriló en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela, provocando la muerte de 80 personas y otras 145 resultaron heridas.

Más recientemente, el 9 de septiembre de 2016, en el término municipal de O Porriño (Pontevedra), cuatro personas perdieron la vida al descarrilar el tren, que cubría la ruta ruta Vigo-Oporto, a pocos metros de entrar en la estación. También en Vacarisses (Barcelona), el 20 de noviembre de 2018, un hombre de 36 años murió tras el descarrilamiento de un tren de la R4 de Rodalies, en un siniestro que causó además 44 heridos leves.

Un año después, el 8 de febrero de 2019, dos trenes chocaron frontalmente en la línea de Rodalíes R4 provocando la muerte de la maquinista de uno de los trenes, una mujer de Córdoba, que tenía 26 años.

Asimismo, el 2 de junio de 2020, una colisión entre un tren Alvia y un todoterreno que cayó sobre la vía desde un paso elevado dejó dos fallecidos, el conductor del vehículo, de 89 años, y un maquinista en prácticas, de 32 años. También el 16 de mayo de 2022 el choque entre un tren de mercancías y otro con pasajeros en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ocasionó el fallecimiento del maquinista y 85 heridos leves.