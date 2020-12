Daniel, camionero en Dover tras 40 horas bloqueado, denuncia que están "como perros"

Daniel es un camionero de una empresa de transporte refrigerado de Valencia, lleva 40 horas bloqueado en Dover (Inglaterra) y denuncia que están "como perros", les amenazan con multas y les han trasladado a un aparcamiento que "no tiene ni asfalto".



Las colas de camiones para entrar en Francia son de 30 kilómetros "o más", los transportistas preguntan a la Policía qué hacen para poder seguir su ruta y ésta responde: "Búscate la vida", y ahora les han comunicado una dirección, a 33 kilómetros de donde se encuentra junto con otros transportistas, para hacerse un test covid que tiene validez para 48 horas, según ha relatado este trabajador.



Daniel Mijaylov está a un kilómetro de poder embarcar hacia Francia, después de los coches y los autobuses, y a las nueve de esta noche es posible que abran los accesos, pero no es seguro. Si puede embarcar esta noche -es de los primeros camiones de la cola-, llegará a su casa de Requena (Valencia) para estar con su familia en Nochebuena y Navidad; si no, será imposible.