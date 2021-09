La niña, que admitió homicidio involuntario y no fue juzgada, fue condenada a tres años y dos meses. Visiblemente angustiada durante la audiencia, se le veía secándose las lágrimas. Los tres sentenciados no pueden ser nombrados por razones legales.

Stuart y Amanda Stephens apuntaron que siguen "rotos" después de la muerte de su hijo de 13 años, "generoso, cariñoso y amoroso". Stuart describió el asesinato como "absolutamente frío" y agregó: "No se pensó en la vida de Olly, no se pensó en las repercusiones de lo que iba a suceder. Es muy difícil de entender. Y todavía no entendemos, todavía estamos en incredulidad".