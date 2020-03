Trump no se hará la prueba del coronavirus: el médico de la Casa Blanca asegura que no es necesario

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, ha asegurado que no es necesario realizar la prueba para detectar el coronavirus //www.telecinco.es/informativos/salud/ultima-hora-coronavirus_18_2914545006.html al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , después de haber estado en contacto con dos altos cargos brasileños que han dado positivo en el virus.

El doctor ha añadido que "no hay indicación de autocuarentena en este momento" y que "dado que el presidente no muestra ningún síntoma, las pruebas del Covid-19 no están actualmente indicadas".