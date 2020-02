El vídeo feminista de Cynthia Nixon de 'Sexo en Nueva York', cuestiona los roles de género: "Sé una señorita"

El vídeo de la revista Girls Girls Girls Magazine protagonizado por Cynthia Nixon , publicado originalmente en Vimeo el 23 de febrero, roza ya los 6 millones de reproducciones. Sentada en un sofá y con el semblante serio, la actriz recita el poema Be a lady they said ( Sé una señora, dijeron ) de la bloguera Camille Rainville. En el texto, se recuerdan las presiones y estereotipos que la sociedad impone a las mujeres . Sexismo oculto bajo la excusa, desfasada pero aún vigente, de los buenos modales o lo políticamente correcto.

Las palabras de la actriz recuerdan lo difícil que sigue siendo hoy en día ser mujer tan solo por el género. "Sé una señora, dijeron. Tu falda es muy corta. Tu camiseta es muy corta. Tus pantalones son demasiado estrechos. No muestres tanta piel. No muestres tus muslos. No muestres tus pechos.", narra Nixon.

También hay cabida para hablar de dietas y del aspecto físico, recordando que la presión sobre la imagen es primordialmente femenina: "Sé una señora, dijeron. No seas demasiado gorda. No seas demasiado delgada. No seas demasiado grande. No seas muy pequeña. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. No comas demasiado rápido. Pide una ensalada. No comas carbohidratos", continúa relatando la actriz.