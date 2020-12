Las campañas de vacunación contra la covid arrancan en numerosos puntos del mundo para tratar de contener la epidemia. Sin embargo, las primeras personas que se la han puesto advierten de los efectos secundarios que conlleva . Es el caso de Kisten Choi , una enfermera que participó en los ensayos de la vacuna de Pfizer y BioNTech que acaba de publicar en The Journal of the American Medical Association un artículo relatando su experiencia.

"Lo que he vivido no fue muy placentero, pero es efímero. No fue una emergencia, desapareció en solo un día y si tuviera que haberlo hecho de nuevo, lo haría sin dudar. Nuestros cuerpos tienen que activar los sistemas inmunológicos para aprender cómo luchar contra el virus, que es el objetivo por el que nos vacunamos. Una parte de esa activación puede hacer que se tenga fiebre, náuseas o mareos, que es lo que me pasó a mí", explicó la enfermera.