350 españoles viven 'in situ' la guerra en Ucrania: la gente se refugia en sus búnkeres llena de miedo

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha estimado que aún quedan en Ucrania unos 350 españoles que no han salido del país tras la ofensiva iniciada la pasada madrugada por Rusia. Ha afirmado que el Gobierno español está poniendo todos los medios para facilitar su salida. En las primeras horas de este jueves, Rusia ha iniciado una invasión a gran escala a Ucrania, lo que ha causado, entre otras cosas, el cierre del espacio aéreo del país y ha dificultado enormemente la salida por tierra. Hasta ahora, el Gobierno no ha hecho una evacuación masiva, solo está recomendado la salida, y apunta que quienes permanecen en el territorio lo han decidido así de manera voluntaria. El ministro ha asegurado no obstante que están poniendo a disposición de esas personas todos los medios necesarios para salir en el momento que lo requieran.