Un exministro de Sri Lanka muerde pescado crudo para alentar las ventas, a la baja por el coronavirus

La industria pesquera en Sri Lanka ha sufrido un duro varapalo en las ventas a causa del coronavirus, por eso el exministro de Pesca Dilip Wedaarachchi no ha dudado protagonizar un peculiar gesto al darle un mordisco a un pescado crudo durante una conferencia de prensa en la capital Colombo en un intento de incentivar el consumo .

“Las personas en la industria pesquera no pueden vender su pescado. La gente de este país no come pescado. Traje este pez para demostrárselo. Hago un llamamiento a la gente de este país para que coman pescado”, sostuvo el exministro antes de darle un mordisco a un pescado.