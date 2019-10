Epstein, más cerca del homicidio: un forense pone en duda que se suicidara

El magnate Jeffrey Epstein , acusado de pedofilia y tráfico sexual, no murió por suicido en su celda , sino que pudo haber sido estrangulado . Es la conclusión a la que ha llegado el patólogo Michael Baden , exjefe de forenses de la ciudad de Nueva York contratado por el hermano del millonario, tras estudiar la autopsia, según reveló en un programa televisivo de la Fox .

Según Baden, Epstein experimentó una serie de lesiones que "son extremadamente inusuales en las ejecuciones suicidas y podrían ocurrir mucho más comúnmente en un estrangulamiento homicida". El forense notó hasta tres huesos fracturados en la tiroides del magnate. "Colgarse no causa estos huesos rotos, y el homicidio sí", insistió el médico. También hubo hemorragias en los ojos de Epstein que son comunes en el estrangulamiento homicida y poco frecuentes, aunque no improbables, en ahorcamientos suicidas.

Si bien aún no hay suficiente información para ser concluyente, las tres fracturas fueron "raras", dijo Baden, quien investigó casos relacionados con OJ Simpson, el presidente John F. Kennedy, Martin Luther King, el productor discográfico Phil Spector, la estrella de los Patriots de Nueva Inglaterra Aaron Hernández y muchos otros. "No he visto en 50 años que eso ocurriera en un caso de suicidio", agregó.