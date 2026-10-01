La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que los cuatro diputados de su formación en el Congreso votarán a favor de los dos decretos de vivienda este viernes, dado que así se lo ha pedido la Confederación de Sindicatos de Inquilinos.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha agregado que pese a que consideran insuficientes las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, que ha calificado de "migajas", van a apoyar su convalidación en la Cámara Baja porque Podemos no serán la "excusa" para que el Ejecutivo "siga sin hacer nada".

Precisamente este jueves los 'morados' se han reunido ya con el Sindicato de Inquilinos, que ya ha explicitado su petición a los grupos parlamentarios que voten a favor de ambos decretos. De hecho, Belarra ha desgranado que les han pedido que respalden los dos decretos durante una reunión esta mañana.