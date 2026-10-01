Última hora de las protestas por la vivienda: Podemos votará a favor de los dos decretos del Gobierno tras el apoyo del Sindicato de Inquilinas
El Gobierno es optimista sobre la validación de los dos decretos de vivienda, a pesar de las dudas de PNV y Junts
Madrid advierte de "graves actos vandálicos" mientras la acampada de Sol se hace más fuerte y consigue más adeptos por toda España
Podemos ha anunciado este jueves que dará su apoyo a los decretos de vivienda, después de consultarlo con el Sindicato de Inquilinas. El Gobierno ya se había mostrado su optimismo sobre la validación de en el Congreso, a pesar de que PNV y Junts siguen dudando de algunas de las medidas que contemplan, como la renovación automática de los alquileres y la indemnización a los inquilinos si el propietario decide resolver el contrato sin un motivo. Las protestas y movilizaciones por un vivienda digna, mientras tanto, se extienden por las grandes ciudades españolas, como Barcelona, Sevilla y Málaga, donde las tiendas de campañas aumentan en plazas.
Principales medidas de los decretos ley de vivienda, pendientes de la aprobación en el Congreso
- Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 a solicitud de los inquilinos
- Congelación de rentas con subidas en las actualizaciones anuales del 0 %.
- Regulación del alquiler temporal: se establece una duración máxima de 12 meses para el alquiler temporal.
- Los alquileres temporales no podrán cobrar honorarios, se limita la fianza y la aplicación de los límites de precios
- Protección antidesahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030.
- Prohibición durante dos años a los fondos de inversión de comprar viviendas para uso especulativo.
- Renovación automática de los contratos.
- El arrendador deberá justificar la no renovación del contrato o, en caso contrario, indemnizar al inquilino.
- Aumento de la tributación de los pisos turísticos a un 21 % del IVA.
- Reducciones fiscales para caseros que rebajen la renta
- Bonificaciones fiscales para inquilinos con bajos ingresos y ayudas a la compra de la primera vivienda.
- Aumento de la fiscalidad de las socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) del 15 % al 25 % de los beneficios no distribuidos.
- Los ayuntamientos podrán cobrar el doble de IBI a las casas que lleven cerradas más de tres años.
Ayuso lleva los tribunales la petición del desalojo inmediato de la Puerta del Sol
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que esta misma mañana, la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la "inmediata disolución" de la acampada instalada en la Puerta del Sol, ante la "inacción" de la Delegación del Gobierno. Díaz Ayuso se ha adelantado antes de que expire el plazo de 48 horas para desalojar la protesta que le dio al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en un requerimiento enviado el martes, y tras constatar que este "se niega a desalojar" la protesta.
Los nuevos decretos suspenden el desahucio de una mujer en Barcelona, el primero que alega las normas
El desahucio de una mujer, previsto para este jueves, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, ha quedado suspendido in extremis por un recurso ante la justicia alegando los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, según el Sindicat de Llogateres. "Introducimos un incidente de suspensión en base al decreto aprobado y el juzgado lo ha aceptado", ha explicado el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, en declaraciones a la prensa. El caso de esta mujer, Maca, es el primero del que tienen constancia de una suspensión de una ejecución de desahucio por los nuevos decretos, que aprobó el martes el Gobierno y que se someterán a votación en el Congreso el viernes.
El PSOE, sobre los decretos: "El Gobierno lo ha hecho todo" y ahora la "responsabilidad" es de los diputados
La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido el contenido de los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y ha instado a los diputados a que asuman su responsabilidad de convalidarlos este viernes en el Congreso. Mínguez ha reivindicado la labor del Gobierno de Pedro Sánchez porque se "ha hecho todo" para que estas medidas salgan adelante. "Son dos decretos muy valientes y muy ambiciosos y por lo tanto se ha de pelear la negociación hasta el último minuto", ha señalado; aunque los textos finales están aprobados desde el martes en el Consejo de Ministros y no pueden sufrir modificaciones.
(FUENTE RTVE)
La acampada por la vivienda llega a Santiago: decenas de personas duermen en O Obradoiro "hartas de la especulación"
Convocados por el Sindicato Vivenda de Compostela, decenas de manifestantes han mostrado su "hartazgo" contra la "especulación con la vivienda" y el "rentismo", acusando a la Xunta y al Gobierno central de "no hacer nada". Decenas de personas han iniciado esta noche una acampada en plena Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela para "luchar por una vivienda digna", siguiendo así el ejemplo de otras ciudades como Madrid y Barcelona en la que los manifestantes llevan días durmiendo en la calle.
El delegado del Gobierno seguirá "desarrollando actuaciones procedentes" en Sol en respeto del derecho de reunión
"Por supuesto vamos a continuar desarrollando nuestras actuaciones, actuaciones procedentes, siempre en cumplimiento estricto del marco normativo, como no puede ser de otra manera. Y en particular, en respeto del derecho de reunión", ha señalado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, apelando a la colaboración entre las instituciones. El delegado del Gobierno ha adelantado que a lo largo de este jueves se dirigirá a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital para responder a sus requerimientos para desalojar Sol.
El Ayuntamiento de Madrid valla el Oso y el Madroño para evitar la vandalización del monumento
El Oso y el Madroño en la Puerta del Sol ha amanecido vallado, como anunció el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que considera la posibilidad de que fuera vandalizado por los manifestantes en la acampada por la vivienda. "No considero que sea una manifestación pacífica una que vandaliza un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el Oso y el Madroño. Vandaliza y no lo respeta ese monumento, además de que en la peana de ese monumento hay una pintada que dice 'Ayuso, cuidado'. Esto es lo que está pasando ahora mismo en la Puerta del Sol", aseguraba el primer edil que ha reclamado el desmantelamiento de la protesta.
Podemos confirma que apoyará en el Congreso los dos decretos de vivienda
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que los cuatro diputados de su formación en el Congreso votarán a favor de los dos decretos de vivienda este viernes, dado que así se lo ha pedido la Confederación de Sindicatos de Inquilinos.
En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha agregado que pese a que consideran insuficientes las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, que ha calificado de "migajas", van a apoyar su convalidación en la Cámara Baja porque Podemos no serán la "excusa" para que el Ejecutivo "siga sin hacer nada".
Precisamente este jueves los 'morados' se han reunido ya con el Sindicato de Inquilinos, que ya ha explicitado su petición a los grupos parlamentarios que voten a favor de ambos decretos. De hecho, Belarra ha desgranado que les han pedido que respalden los dos decretos durante una reunión esta mañana.
La acampada en Sol sigue creciendo y no se moverá “hasta conquistar el derecho a la vivienda”: caceroladas y protestas en toda España sin descartar la huelga general
Muy atentos a lo que suceda mañana en el Congreso respecto a la votación de los decretos de vivienda anunciados por el Gobierno y aprobados por el Consejo de Ministros el martes, los manifestantes acampados en la Puerta del Sol continúan en la lucha contra una crisis de la vivienda que sigue asfixiando con precios desorbitados.Ir a la noticia
Entidades católicas denuncian que la vivienda expulsa a los jóvenes de una vida digna
"A la escalada de los precios de la vivienda, marcada por dinámicas especulativas, se suma un mercado laboral que cada vez ofrece menos garantías de estabilidad y protección. El resultado es que solo el 31 por ciento de las personas entre 18 y 34 años vive de forma independiente sin ayuda familiar, y la edad media de emancipación alcanza ya los 30,2 años", explican en un comunicado que firman Cáritas, Justicia y Paz o la Conferencia Española de Religiosos (Confer), agrupados por la organización católica Iglesia por el Trabajo Decente. Los religiosos alertan que la actual crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de exclusión social.
Casi 1,9 millones de contratos de alquiler se podrán prorrogar con el decreto, dice Sumar
Más de 1,89 millones de contratos de alquiler se podrán prorrogar en España con la entrada en vigor de la prórroga de dos años para los que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, una medida que tendrá que convalidar este viernes el Congreso. Fuentes de Sumar han explicado este jueves que, teniendo en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en cada hogar hay de media 2,5 personas, en total serían unos 5 millones de personas las beneficiadas por este medida. Madrid y Barcelona serían las más beneficiadas con un total de 402.082 contratos prorrogables y 339.088 respectivamente.
Principales medidas de los decretos ley de vivienda, pendientes de la aprobación en el Congreso
- Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 a solicitud de los inquilinos
- Congelación de rentas con subidas en las actualizaciones anuales del 0 %.
- Regulación del alquiler temporal: se establece una duración máxima de 12 meses para el alquiler temporal.
- Los alquileres temporales no podrán cobrar honorarios, se limita la fianza y la aplicación de los límites de precios
- Protección antidesahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030.
- Prohibición durante dos años a los fondos de inversión de comprar viviendas para uso especulativo.
- Renovación automática de los contratos.
- El arrendador deberá justificar la no renovación del contrato o, en caso contrario, indemnizar al inquilino.
- Aumento de la tributación de los pisos turísticos a un 21 % del IVA.
- Reducciones fiscales para caseros que rebajen la renta
- Bonificaciones fiscales para inquilinos con bajos ingresos y ayudas a la compra de la primera vivienda.
- Aumento de la fiscalidad de las socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) del 15 % al 25 % de los beneficios no distribuidos.
- Los ayuntamientos podrán cobrar el doble de IBI a las casas que lleven cerradas más de tres años.
Texto íntegro del segundo decreto de Vivienda: de la prórroga automática de los contratos a la indemnización a los inquilinos
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el segundo Real Decreto de Vivienda aprobado el martes en el Consejo de Ministros, que incluye la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler por cinco años y la indemnización a los inquilinos si el propietario decide resolver el contrato sin un motivo recogido en la norma.Ir a la noticia