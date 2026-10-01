Manuel Pimentel 01 OCT 2026 - 04:30h.

El joven asegura que vivir en los 2 metros cuadrados de su camper es la mejor decisión que ha tomado en su vida

Asegura que vivir sobre cuatro ruedas le aporta libertad y ahorrar una importante cantidad de dinero

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CádizJosé es un funcionario de Cádiz, cobra 1.300 euros al mes y dice que no paga hipoteca, agua ni luz. El secreto: vive en 2 metros cuadrados, los de su furgoneta camper, una Volkswagen T5 que cuenta con todo el equipamiento necesario para vivir en ella.

Con 30 años cambió el piso donde vivía por su vehículo que ahora ha convertido en su casa desde hace más de año y medio: "Es lo mejor que hice en la vida", asegura José, que cuenta en sus redes sociales cómo es su día a día viviendo dentro de la furgoneta.

"Me da lo que necesito: libertad y la oportunidad de ahorrar", explica en uno de los vídeos publicados. La furgoneta cuenta con dos plantas. En la primera de ellas tiene todo el almacenamiento necesario distribuido en pequeños muebles perfectamente organizados: la optimización del espacio es crucial.

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Cada esquina cuenta

En uno de esos pequeños y múltiples armarios, colocados aprovechando cada recoveco como si fuera un tetris, guarda toda su ropa de diario organizada y doblada en cajones de tela. Debajo de la encimera tiene un zapatero dediado al calzado y en otro habitáculo, los productos de higiene diaria.

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Al lado su pequeña cocina. En un pequeño armario guarda su comida, pero también dispone de una nevera de 85 litros con un mini congelador para conservar los alimentos refrigerados. Para cocinar utiliza un microondas y una hornilla de gas.

Además, también está equipada con un depósito de 70 litros de agua, fregadero y un WC y ducha portátiles. Todavía guarda espacio para el sofá cama, que alcanza unas dimensiones 110 x 200 centímetros. Nada desdeñable a tener en cuenta la limitación de espacio.

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En la segunda planta de su Camper tiene instalada una tienda de techo, donde aprovecha para colocar las placas solares que dan electricidad. Para subir, utiliza una escalera plegable y ahí arriba dispone de una cama de 220 x 130 centímetros. Todavía le sobran huecos que le sirven de almacenaje. Además, la tienda de techo cuenta con ventanas con mosquiteras, con aperturas de cremallera. "Lo más chulo es que puedes elegir las vistas", asegura José.

Placas solares

Otra de las ventajas que menciona este joven es que no paga ni un euro de luz. Cuenta con una instalación fija eléctrica y una instalaciones con dos panales solares. Pero lo tiene todo preparado incluso para los días nublados, en los que puede utilizar el motor de la furgoneta y tener una autonomía de hasta 7 dias sin energía solar.

A pesar de su arriesgada decisión, José afirma que su día a día ha ganado en calidad de viad. No obstante, reconoce que la realidad de vivir en una furgoneta es bastante más dura de lo que se ve en las redes sociales, "muchos lo idealizan", asegura.

Pero los retos que se le han ido presentado por el camino de adaptarse a vivir sobre cuatro ruedas, asegura, le han valido para mucho: te obliga a ser má fuerte, más ordenado, más consciente y a valorar cosas como tener un grifo o ducha caliente", afirma. Pero no lo cambia por la libertad que asegura le está brindando esta nueva forma de ver la vida.