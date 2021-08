Francia detendrá las evacuaciones desde Kabul el jueves si Estados Unidos no retrasa su salida

El Gobierno francés ha admitido que no podrá seguir con las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul a partir del jueves si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no accede a retrasar más allá del 31 de agosto la retirada de las tropas norteamericanas, como le reclaman países como Francia. Paralelamente, Alemania admite que no conseguirá completar la evacuación de sus ciudadanos y del personal local de Afganistán antes de la fecha límite del 31 de agosto.