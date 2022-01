Un gimnasta húngaro, medallista olímpico y conocido antivacunas, muere por covid a los 51 años

El ex gimnasta húngaro Szilveszter Csollany , doble medallista olímpico, ha muerto por covid a la edad de 51 años , después de contagiarse el pasado mes de diciembre y ser hospitalizado por complicaciones respiratorias que le obligaron a utilizar un respirador. Csollany era un conocido teórico de la conspiración antivacunas , aunque se administró la vacuna contra el covid pocos días antes de enfermar, para poder seguir trabando como entrenador de gimnasia.

Csollany solía publicar y compartir información contra las vacunas en sus redes sociales, pero el mismo mes de diciembre decidió vacunarse para poder trabajar como entrenador de gimnasia. Así lo ha confirmado el diario Blikk de Budapest, aunque afirman que se infectó muy pocos días después de administrarse la primera dosis, por lo que no había podido generar un alto nivel de anticuerpos contra el virus.

"Con una profunda tristeza tenemos que informar de la muerte de Szilveszter Csollany ", publicó el Comité Olímpico Húngaro. "El campeón olímpico de gimnasia logró resultados sobresalientes no solo como atleta, sino también como excelente esposo y muy buen padre", publicaba la Federación Húngara de Gimnasia como homenaje al gimnasta.

La última publicación de Csollany en su cuenta de Facebook, que publicó el pasado mes de agosto, mostraba al gimnasta hablando con un médico por teléfono sobre la vacunas contra el covid. En el pie de foto se puede leer lo siguiente: "¡Solo quiero entenderlo! No estoy en contra o a favor de la vacuna... realmente no si realmente es buena... y este vídeo muestra exactamente por qué no lo sé".