Aunque el impacto mensual es moderado, acumulado a lo largo del ejercicio supone una reducción perceptible del ingreso neto anual

Enero vuelve a ser un mes clave para miles de trabajadores y autónomos, no solo por la actualización de salarios o bases de cotización, sino por el nuevo ajuste del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Se trata de una figura que desde su creación ha ido ganando peso dentro del sistema de Seguridad Social.

Este incremento, que entra en vigor en 2026, supone una mayor aportación mensual ligada al salario. Aunque el porcentaje pueda parecer reducido, su efecto es acumulativo y constante, por lo que la nómina de enero será ligeramente inferior respecto a la de finales del año anterior.

Qué es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y por qué existe

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido como MEI, nació en 2023 como respuesta al progresivo deterioro del fondo de reserva de las pensiones.

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población han provocado un desequilibrio entre personas en activo y jubilados, reduciendo la capacidad del sistema para sostener las prestaciones futuras.

Este instrumento sustituyó al antiguo Factor de Sostenibilidad y tiene un enfoque diferente.

En lugar de recortar las pensiones, actúa directamente sobre las cotizaciones, repartiendo el esfuerzo entre distintas generaciones de trabajadores para reforzar la hucha de las pensiones y garantizar la jubilación de la generación del baby boom.

Cómo ha evolucionado el MEI desde su entrada en vigor

Desde enero de 2023, todas las personas dadas de alta en la Seguridad Social están sujetas a esta cotización adicional.

En su primer año, el MEI se aplicó con un tipo reducido, que fue aumentando de forma progresiva. En 2024 el porcentaje subió de nuevo y en 2025 se consolidó un incremento que ya empezó a notarse con mayor claridad en las nóminas.

Con la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2025 y la Orden PJC/178/2025, el MEI quedó fijado en un 0,8 % durante 2025. Esta senda ascendente estaba prevista desde el inicio y responde a un calendario diseñado para reforzar de manera gradual los ingresos del sistema de pensiones.

El MEI en 2026: un nuevo incremento

En 2026 el Mecanismo de Equidad Intergeneracional vuelve a subir y alcanza el 0,9 % sobre la base de cotización.

Este aumento se traduce en una mayor aportación mensual que se reparte entre empresa y persona trabajadora cuando existe esa doble obligación de cotizar.

Aunque el porcentaje total crece, la mayor parte del esfuerzo sigue recayendo sobre las empresas.

Aun así, la parte asumida por el trabajador también aumenta, lo que explica por qué el salario neto mensual se reduce ligeramente desde enero.

Cómo afecta el MEI a tu nómina mes a mes

El efecto del MEI en la nómina es constante y automático. Cada mes se aplica el porcentaje correspondiente sobre la base de cotización, lo que supone una deducción adicional.

En 2026, de ese 0,9 %, el 0,15 % corre a cargo de la persona trabajadora, mientras que el resto lo asume la empresa.

En términos prácticos, esto significa que, aunque la cifra pueda parecer pequeña, se repite doce veces al año. En salarios medios, el impacto mensual es moderado, pero acumulado a lo largo del ejercicio supone una reducción perceptible del ingreso neto anual.

Qué ocurre con los trabajadores autónomos

En el caso de los autónomos, la situación es diferente. Al no existir reparto con un empleador, asumen íntegramente el MEI sobre su base de cotización.

Además, este impuesto se suma al nuevo sistema de cotización basado en rendimientos reales, lo que obliga a tener en cuenta dos elementos clave en la planificación financiera mensual.

Para muchos profesionales por cuenta propia, este incremento implica un ajuste adicional dentro de un contexto ya marcado por cambios relevantes en sus cuotas y obligaciones con la Seguridad Social.

Cuánto tiempo estará en vigor el MEI

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional no es una medida indefinida. Está diseñado para aplicarse durante aproximadamente una década, coincidiendo con la jubilación progresiva de la generación del baby boom.

Las previsiones actuales sitúan su vigencia, al menos, hasta el entorno de 2033, momento en el que se evaluará su impacto real sobre el sistema.

Durante este periodo, el porcentaje seguirá aumentando de forma gradual hasta alcanzar el nivel máximo previsto, reforzando los ingresos destinados a las pensiones sin afectar directamente a las prestaciones.

El MEI y los contratos de formación en alternancia

Este impuesto también se aplica en la cotización de los contratos de formación en alternancia. La normativa vigente establece que el MEI debe incluirse en el cálculo de estas nóminas, sin posibilidad de bonificación, aunque otros conceptos sí puedan beneficiarse de incentivos.

De este modo, el esfuerzo contributivo se extiende a todas las modalidades de contratación con obligación de cotizar.