Este lunes se celebra el funeral de Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, en Atenas, hasta donde se desplazarán miembros de la realeza europea

La enigmática y atípica vida de Irene de Grecia: sin hijos ni marido, su labor como ufóloga y su fortuna

La muerte de Irene de Grecia ha sacudido a las monarquías europeas. Con 83 años, la hermana menor de la reina Sofía, apodada cariñosamente como 'tía Pecu' -debido a lo peculiar de su vida- por las infantas Elena y Cristina y el rey Felipe, perdió la vida el pasado jueves 15 de enero tras varios problemas de salud. Este lunes 19 de enero, los Borbón y los Grecia darán el último adiós a la princesa en su funeral en Atenas.

Irene de Grecia será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde se encuentran los restos mortales de su hermano, Constantino, y su madre, Federica de Hannover.

Hasta allí se desplazarán numerosos 'royals', así como otra personalidades, para rendir homenaje a una de las figuras más enigmáticas, discretas y atípicas de la realeza europea. Y es que Irene perteneció a una de las familias reales más extensas y entrelazadas de Europa: pertenecía al abolengo de la casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

La distancia entre los Grecia

Los Grecia han sido, históricamente, una dinastía marcada por el exilio, la pérdida del trono y una dispersión geográfica. Llevan más de medio siglo sin un trono ni un centro institucional que vertebre su vida familiar. Tras la abolición de la monarquía en 1973, la familia quedó abruptamente fragmentada.

Mientras Sofía e Irene se asentaron definitivamente en España, Constantino II alternó su residencia entre distintos países y sus hijos se asentaron en diferentes partes del mundo. En ese escenario, muchas relaciones se sostuvieron por tradición, pero no por una convivencia real.

Todo ello ha condicionado tanto sus vínculos como su relación con otras ramas aristocráticas emparentadas, incluso con otras de la alta sociedad, entre otras, la protagonizada por Marie-Chantal.

La llegada de Marie-Chantal

Fue en 1995 cuando Marie-Chantal Miller, hija del multimillonario empresario Robert Warren Miller, cofundador de las tiendas Duty Free, contrajo matrimonio con el príncipe Pablo II de Grecia, primo del rey Felipe, hijo de Constantino y actual jefe de la casa real griega. Su relación conectó inevitablemente a la antigua monarquía europea con la alta sociedad estadounidense.

"Estar expuesta a tantas culturas me ha hecho ser más sensible y abierta a los cambios. Me casé con Pablo, y su familia tiene una gran historia detrás. Si él me hubiera pedido que nos fuéramos a vivir a Grecia, para mí habría sido muy fácil, porque me adapto con gran facilidad y me siento cómoda en cualquier sitio", aseguró la propia Marie-Chantal a 'Vanity Fair' en 2018.

Sin embargo, escogieron una vida alejada del país y, por ende, de la familia griega. La pareja posee un exclusivo piso en el barrio de Chelsea, en Londres y una casa de campo en Cotswolds, una de las zonas más lujosas de Reino Unido. También cuentan con un apartamento en Nueva York y una mansión en Los Hamptons.

Según ha trascendido, tienen la intención de conseguir una residencia permanente en Atenas tras la muerte del rey Constantino para, a su vez, lograr la nacionalidad griega y reconectar con el país. Pero lo cierto es que Chantal no ha estado exenta de polémicas.

Marie-Chantal, al contrario que gran parte de la familia real helena, no ha pasado desapercibida en los últimos años debido a sus comentarios y opiniones que mucho distan de la personalidad de su familia política.

"No me disculpo por ser como soy. No tengo nada que ocultar. Poseo opiniones propias, soy fuerte y tengo los pies en la tierra. Además, he decidido ser una figura pública en Instagram, porque dirijo un negocio y llevo un blog", reconoció hace ocho años en sus redes sociales tras las controversias que solía protagonizar.

La polémica entre la reina Letizia y Marie-Chantal

De hecho, fue ese mismo año cuando un escándalo no solo salpicó a la princesa, sino que, además, guardaba relación con la reina Letizia y Doña Sofía.

La tensa relación entre la esposa del rey Felipe y la de Pablo se veía gestando tiempo atrás. Recordemos que una de las intimas amigas de Marie-Chantal era Gigi Howard, exnovia del entonces príncipe de Asturias durante sus años universitarios en Estados Unidos. Pese a ello, Letizia mantuvo una actitud distante y cordial cuando algunos actos requerían su presencia conjunta.

Todo cambió en 2018, cuando la princesa publicó un' post' en sus redes sociales en el que mostraba todo su apoyo a la emérita Sofía tras el sonado momento vivido con Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la catedral de Palma durante la misa de Pascua. "Letizia ha mostrado su verdadera cara. Ninguna abuela merece este trato", escribía la madre de Olympia de Grecia en referencia a la escena en la que Sofía intentó posar con sus nietas para una foto y Letizia se interpuso.

Aunque durante los siguientes años siguientes coincidieron en algunos actos, no fue hasta enero de 2023, durante el funeral del rey Constantino, cuando Letizia y Marie-Chantal posaron agarradas del brazo y sonrientes, dejando entrever que sus problemas parecían haber quedado atrás.

Llama la atención, en cualquier caso, la ausencia de escándalos entre los Grecia y los Chantal. No ha habido disputas públicas, conflictos sobre el patrimonio ni enfrentamientos mediáticos.

La distancia entre los Grecia y los Chantal ha sido siempre silenciosa, elegante y discreta, una forma muy característica de gestionar las relaciones dentro de la familia helena.