Un grupo de artistas se atribuye la autoría de los monolitos de metal hallados en diversos países

Un grupo artístico llamado The most famous artist publicó este viernes en su web -y redes sociales- imágenes en las que se atribuyen la fabricación de los monolitos de metal que han aparecido durante las últimas semanas en Estados Unidos , Rumanía y Rusia . Piezas que han mantenido en vilo a numerosas personas alrededor del mundo y que generaron teorías muy imaginativas sobre su origen.

" No puedo decir mucho por cuestiones legales sobre la primera instalación”", señaló Mo, y aseguró que el colectivo es conocido por este tipo de trucos y que ahora ofrece “objetos de arte auténtico”. Además, comentó que no puede compartir más imágenes, pero que prometen que habrá más en las próximas semanas. El medio norteamericano también consultó el por qué no muestran una imagen del monolito de Rumanía, a lo que Mo contestó que en su sitio web sólo tenía espacio para tres fotos.

Respecto al motivo de la instalación de los monolitos, el líder del grupo artístico comentó: "Qué mejor manera de terminar este maldito año que dejar que el mundo piense brevemente que los extraterrestres habían contactado con nosotros para después quedar decepcionados de que no haya sido más que una nueva acción de The Most Famous Artist". Al final del día además, mostraron a un artista en el proceso de creación de un monolito. "¿Quieren decir que no eran alienígenas?", escribió el grupo.