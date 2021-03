La guerra sigue en Buckingham: acusan a Meghan Markle de mentir y niegan su "boda secreta"

La entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey sigue generando titulares de forma incesante. Desde Estados Unidos a Reino Unido y más allá, sus declaraciones no dejan de alimentar los rotativos internacionales. El debate continúa, y mientras la familia real británica se divide entra la preocupación y el desacuerdo, Meghan asegura ahora que tiene documentos para respaldar todo lo que contó.

Además, llegó a hablar de racismo en el seno de la familia real británica, asegurando que escuchó conversaciones de lo “oscura que sería la piel de Archie (su primer hijo) cuando naciera”, teniendo que asumir que no iba a ser tratado de la misma manera que cualquier otro miembro de los Windsor. Ya entonces, expuso, sabía que no solo no iba a recibir título, sino que en consecuencia tampoco iba a tener un equipo de seguridad que le mantenga protegido, algo que les preocupaba especialmente.