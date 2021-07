Herido grave Anthony Barajas, estrella de TikTok, tras un tiroteo en un cine cuando veía 'La Purga Infinita'

Las autoridades han indicado que no se conoce el motivo del suceso y que el tiroteo, que se produjo este lunes, parecía ser "un ataque no provocado". Los jóvenes fueron encontrados por el personal de limpieza después de las 21 horas 30, según recoge CBS. Los hechos se produjeron en el interior de una sala de cine del centro comercial Crossings at Corona, al sureste de Los Ángeles.