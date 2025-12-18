Malena Guerra Esperanza Buitrago 18 DIC 2025 - 08:22h.

El atestado del caso revela que la pareja había trazado un plan tras la muerte del niño

La coartada que preparó la pareja de la madre de Lucca, el niño de Almería, tras asesinarlo: "He salido a ver si la veo, y nada"

El novio de la madre de Lucca, el niño asesinado en Almería intentó engañarla y escapar. La pareja había, presuntamente, trazado un plan. Ella le mandó un mensaje desde el móvil de una tercera persona para reencontrarse tras deshacerse del cadáver del pequeño. Las cámaras de seguridad de la zona les delató.

El atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Informativos Telecinco, demuestra que la madre de Lucca y su novio, actuaron juntos. Ambos fueron grabados por las cámaras de seguridad de una gasolinera y de una vivienda caminando por la carretera junto a la playa. Él llevaba al niño, ya muerto.

Según tres testigos distintos, la pareja pasó por el arcén de la carretera con el niño. Lo llevaba el novio de la madre. Iba cubierto con una manta. El menor llevaba la cabeza sobre el hombre del acusado, según el primer testigo. Otro apunta a que se le veían las piernas. Y el tercero se ofreció a llevarles en su coche pero declinaron la ayuda.

La pareja deja la carretera para dirigirse al búnker de la playa. Allí abandonan el cadáver del menor y se separan.

El novio se va a una agencia de viajes. También hay imágenes de él comprando un billete de autobús para Madrid al día siguiente. Todo está recogido en el atestado del caso.

El vendedor de la agencia le recuerda tranquilo, normal… No hubo nada que le llamara la atención.

La madre de Lucca actuó según el plan trazado

La madre no sabe nada de la huida a Madrid. Sigue con el plan acordado por ambos. Hace varias llamadas a su familia en las que se atribuye la responsabilidad de haberlo dejado morir pero no reconoce la paliza y no se entrega.

Mientras, él ha llamado al 112 y va a la Policía Local para denunciar la desaparición de la madre y el hijo. Dijo que no los veía desde el día anterior. Les señala a los agentes el búnker y se va. No espera a que los agentes le interroguen y revisen su móvil.

En su teléfono ya hay un mensaje de la madre de Luca. Le había escrito un mensaje desde el teléfono de un deportista que pasaba por la playa, pensando que así los investigadores no lo detectarían. "Te espero donde me dejaste", le escribió.

El hallazgo del cadáver de Lucca

El siguiente hecho ya lo conocemos todos: los agentes pusieron en marcha el protocolo de búsqueda. Al menor lo hallaron sin vida en el búnker que había señalado el investigado.

Tanto la madre de Lucca como el novio están en prisión preventiva y sin fianza acusados de la muerte del niño y de malos tratos habituales. Él además suma el cargo de violación y de quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Él niega la violación y los malos tratos al menor. Según ha explicado su abogado en una entrevista en Informativos Telecinco, asegura que alguna vez le dio “una cachetada” con propósito de corregirle.

Lo único que admite es haber actuado negligentemente el día de la muerte de Lucca por no haberle llevado a urgencias o llamado a una ambulancia cuando se sintió peor. Dicen que el niño llevaba días con problemas de estómago y que no lo llevaron al médico porque sabía que estaba incumpliendo la orden de alejamiento de la madre y del hijo, impuesta por un juzgado de violencia contra la mujer.

La madre no ha declarado hasta ahora, ni ante los investigadores, ni ante el juez instructor.