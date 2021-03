La hermana de Meghan Markle afirma que los duques de Sussex van a divorciarse

La entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey ha levantado todo un terremoto en la Casa Real británica. Las acusaciones de racismo a la familia ha provocado una reacción de la Reina y su entorno y cada vez son más las reacciones de los familiares y el entorno de la propia Maghan Markle, entre ellos su propio padre. Ahora, ha sido su hermanastra, Samantha Markle, la que ha soltado una bomba en una entrevista a una revista sensacionalista. Según ella, los duques de Sussex van a divorciarse.



"Meghan le pidió a Harry el divorcio justo después de la entrevista televisada con Oprah", asegura Samantha, hermanastra de Meghan por parte de padre. Se trata de una declaración que hay que tomar con mucha cautela, primero porque nada parece indicar que los duques de Sussex tengan problemas en su matrimonio, sobre todo tras las muestras de cariño que pudieron verse en la entrevista con Oprah, además tras anunciar que están esperando a una niña. Y segundo porque, como afirma la propia Samantha, esta no tiene relación con su hermanastra desde hace al menos dos décadas.



Según afirma en una entrevista concedida a la publicación TMZ, Samantha asegura "Meghan se dirige al divorcio y Harry probablemente ya lo esté considerando". La hermanastra cree que las declaraciones que ella protagonizó en la entrevista serían las causantes de esta separación: "se van a separar a menos que reciban un asesoramiento serio y realicen una gira de disculpas para deshacer todo el daño que le han hecho a la Familia Real", añade.



No es la primera vez que Samantha Markle carga contra su medio hermana ya que, como su padre, se ha pasado los últimos años cargando contra la duquesa de Sussex. Samantha afirma que Meghan sufre de un "trastorno de personalidad narcisista" y asegura que todas las "mentiras" que ha contado sobre la Familia Real en la entrevista la alejarán del príncipe Harry de manera definitiva. A pesar de no tener relación con su hermanastra desde hace casi 20 años, Samantha no ha tenido problemas en publicar una autobiografía titulada "El diario de la hermana de la princesa Pushy" cargando contra su hermanastra.



El padre de Meghan, Thomas Markle, con quien tampoco tiene relación desde hace años afirmó tras la entrevista televisada de los duques de Sussex que los problemas de de salud mental de Meghan, y sus pensamientos suicidas, podrían haberse evitado si ella "no le hubiera abandonado a él y a la familia".