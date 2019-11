"No es un héroe": uno de los transeúntes que frenó al terrorista en Londres acababa de salir de prisión por asesinato

Angela Cox, de 65 años, la tía de Amanda, quedó sorprendida y con gran enfado tras la conversación con la policía de Kent. Ford redujo al terrorista para tratar de arrebatarle el cuchillo. "No es un héroe. Es un asesino en libertad. Nosotros como familia no sabíamos nada. Mató a una niña discapacitada. No es un héroe, en absoluto", señaló. "Fue un gran shock. Es una cosa horrible. Me comentaron que Ford había frenado a un terrorista y que se estaban refiriendo a él como un héroe. Para mí es escoria. Mi sobrina era vulnerable y él le quitó la vida. La gente no cambia", añadió. Ford nunca ha revelado su motivo para matar a Amanda. El Ministerio de Justicia, ante la situación, declinó hacer comentarios