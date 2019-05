Un niño de 12 años, dispuesto a “caer luchando” con su bate en el último tiroteo en una escuela de EEUU

Ely lavolvían a hacer acto de presencia en un dos personas irrumpían este martes en el STEM School Highlands Ranch , en el estado de Colorado , y abrían fuego contra los alumnos sembrando elen dos aulas. Los, los, unay el sonido dese apoderaron del centro al tiempo en que los jóvenes allí presentes entraban. “Fue caótico. La mayoría no sabía qué hacer”, explica a CNN el pequeño, que con susfue; el

Los actos heroicos que evitaron una tragedia mayor

En medio de esos momentos de terror, Nate, pese a su corta edad, estaba decidido a plantar cara a los agresores. “Tenía en mi mano un bate de béisbol de metal por si acaso. Porque si iba a caer iba a caer pelando”, ha contado. No obstante, no era el único preparado para arremeter contra los atacantes. Kendrick Castillo, otro alumno, de 18 años, se encontraba en clase de literatura británica cuando uno de los tiradores sacó una pistola exigiendo que nadie se moviese. Kendrick no se lo pensó y arremetió contra él, mientras otros tres alumnos se sumaron en la carga contra el atacante intentando someterlo y dando tiempo al resto de la clase a escapar del aula. Kendrick murió en ese heroico acto con el que consiguieron salvar a muchos compañeros. Fue la única víctima mortal del tiroteo, en el que otros ocho estudiantes recibieron disparos, aunque sobrevivieron.