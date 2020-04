Una pareja viaja por el mundo sin conocer la pandemia del coronavirus

Emprendieron su viaje con una sola condición . Pidieron a sus familias que mantendrían el contacto con ellos durante la travesía a condición de no recibir ninguna mala noticia que pudiera chafar su viaje. Después de 25 días navegando por alta mar y sin a penas comunicación con el resto del mundo, la pareja tenía pensando desembarcar en una pequeña isla del Caribe a mediados del mes de marzo.

Una vez estaban cerca de la costa , descubrieron la realidad de la pandemia que está acechando a la Tierra. Tras recuperar la señal, se dieron cuenta de que el mundo ya no era el mismo que cuando comenzaron su aventura. Las fronteras del Caribe estaban cerradas y no podían tocar tierra.

Afortunadamente, gracias al registro del GPS de la pareja, pudieron mostrar a las autoridades de San Vicente su recorrido en barco. Fue así como esta pareja consiguió demostrar que no solo no habían estado en Italia desde hacía meses, si no que también llevaban aislados del mundo en alta mar desde hacía 25 días.